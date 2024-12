‘Black Doves’: tra thriller politico e dark comedy, Keira Knightley si diverte a metà

Quando incontriamo Helen Webb nel primo episodio della nuova miniserie di Netflix Black Doves, sembra l’esempio perfetto della moglie di un politico: vestita in modo impeccabile, allegra, si occupa della casa e dei figli mentre il marito Wallace lavora come Segretario alla Difesa della Gran Bretagna. Ha tutto e lo fa sembrare facile. Poiché nessuno può essere così perfetto, scopriamo presto che Helen, interpretata da Keira Knightley, è in realtà una spia freelance che ha trascorso gli ultimi dieci anni della sua vita ad avvicinarsi a Wallace (Andrew Buchan) durante la sua scalata al governo inglese. E quando la sua famiglia non sta guardando, il sorriso esercitato può essere sostituito da un ringhio feroce, con cui potrebbe avvertire il suo supervisore di lunga data, Reed (Sarah Lancashire), che se si mette tra Helen e i suoi figli: “Ti ucciderò io stessa. Ti dissanguerò proprio adesso, cazzo”.

Come Helen, Black Doves è in equilibrio tra due identità contrastanti. In alcuni momenti, è una dark comedy in cui Helen e il suo vecchio amico sicario, Sam (Ben Whishaw), si fanno strada a suon di battute nel caos che si crea quando gli interessi del Regno Unito, della Cina e di un’organizzazione criminale locale entrano in conflitto. In altri casi, si tratta di un ritratto ancora più dark della controparte emotiva che comporta la scelta di una vita di violenza e inganno (*). Come ci si può aspettare, una di queste due identità è molto più divertente da guardare dell’altra.

(*) Questo è anche il tema principale della serie di Paramount+ The Agency, che vanta un cast all-star, ma anche una trama confusa e un tono quasi opprimente.

Black Doves | Trailer ufficiale 2 | Netflix Italia

Watch this video on YouTube

Black Doves è stata creata da Joe Barton, il cui dramma poliziesco sullo scontro culturale tra Inghilterra e Giappone, Giri/Haji, è stato uno dei punti di forza di Netflix nei primi tempi della pandemia. Questa è una storia meno ambiziosa dal punto di vista tematico, ma Barton è decisamente bravo negli aspetti pulp-fiction anche quando non cerca di dire qualcosa di più profondo.

Dato che Knightley ha trascorso gran parte della sua carriera interpretando personaggi estremamente seri in drammi estremamente seri, è facile dimenticare che si è fatta inizialmente notare per le sue interpretazioni più leggere in Sognando Beckham e nei primi film dei Pirati dei Caraibi. Barton riesce a tirar fuori un po’ di quella verve, in particolare quando Helen e Sam si fanno strada in modo semplice tra i vari pericoli. Tra il suo lavoro come Q nei film di James Bond e la sua interpretazione nominata ai BAFTA nel dramma London Spy del 2015, questo è un territorio familiare per Whishaw. Interpreta molto bene il personaggio di Sam, e ha un’eccellente chimica non solo con Knightley, ma anche con Ella Lily Hyland e Gabrielle Creevy, nei panni di una coppia di assassine rivali che continuano a comparire in momenti inopportuni.

In uno scambio che riassume le parti migliori della serie, Sam dice a Helen: “Ascolta, ho appena lasciato una serata molto piacevole con alcuni vecchi amici per venire a uccidere un killer a pagamento per te. Quindi moderiamo un po’ i giudizi, che ne dici?”.

Sam ha la sua tragica storia alle spalle, tra cui un rapporto complicato con il padre e una storia d’amore fallita con Michael (Omari Douglas). Nel complesso, però, Whishaw è il protagonista della parte più ironica, mentre per Knightley i momenti di leggerezza sono più rari. Tuttavia, quando si presentano, l’attrice è più che all’altezza, come nella scena in cui sconfigge un assassino entrato in casa sua suggerendo di usare tutte le sue fantasiose attrezzature da cucina per trasformarlo in un frullato.

La origin story di Helen, i suoi sentimenti complicati riguardo alla doppiezza della sua vita e il dolore per l’omicidio del suo amante, Jason (l’Andrew Koji di Warrior, che appare spesso nei flashback), non hanno la stessa forza delle battute o delle sequenze d’azione. E i misteri che si intrecciano si rivelano così complicati che Barton deve mettere in pausa la storia verso la fine per permettere a Reed di spiegare tutto in un monologo.

Ma ci sono attori ben peggiori della grande Sarah Lancashire (la protagonista del cult poliziesco Happy Valley), e c’è abbastanza brio in tutta la storia – compresa una colonna sonora piena di canzoni natalizie, dato che la trama si svolge a fine dicembre – per compensare le parti drammatiche meno emozionanti. E anche se la vicenda si conclude alla fine del sesto episodio, i personaggi sopravvissuti sono lasciati in modo che è facile immaginare per Black Doves future stagioni (magari ambientate durante altre festività). In tal caso, si spera che Barton tenga conto ancora di più delle parte che funzionano meglio.

Da Rolling Stone US