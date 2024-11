‘Squid Game 2’, ecco il trailer (con un messaggio scoraggiante per i fan)

Il marketing per Squid Game 2 si sta intensificando con l’avvicinarsi della data di uscita del 26 dicembre. A meno di un mese prima che i fan del thriller coreano siano invitati di nuovo nell’arena mortale, l’ultimo trailer della serie anticipa altre sfide sadiche, volti nuovi e il giocatore 456 di Lee Jung-jae che combatte il gioco dall’interno.

Le nuove clip vedono il giocatore 456 che tenta di guidare gli altri concorrenti attraverso una sanguinosa manche di Un, due, tre… stella!, prima di arrivare da qualcuno che gli chiede comprensibilmente perché diavolo sia tornato indietro, al che lui risponde drammaticamente: “Sto cercando di porre fine a questo gioco”.

Altrove, ci sono scorci di quello che sembra essere un nuovo terrificante gioco, un’inquietante reinterpretazione di una giostra e un salvadanaio sospeso inondato di contanti, nel caso qualcuno avesse dimenticato il motivo per cui si trovava lì. C’è anche un’inquadratura meditabonda di Lee Byung-hun nei panni del misterioso Front Man mentre una voce fuori campo lo provoca: “Non hai ancora capito, vero? Il gioco non finirà finché il mondo non cambierà”.

“La seconda stagione esplora il modo in cui Gi-hun mette in pratica le sue parole dopo aver lasciato l’aeroporto”, ha detto il regista Hwang Dong-hyuk in una featurette dietro le quinte. “Lo sforzo di Gi-hun di scoprire chi sono queste persone e perché fanno quello che fanno è la storia centrale della seconda stagione”.

Lee ha aggiunto che mentre la prima stagione mostrava “scorci delle varie personalità di Gi-hun, come la sua natura ottimista e la sua energia positiva”, nella seconda “il focus sarà sulla sua determinazione”.

Dopo questa seconda serie, la terza e ultima stagione uscirà nel 2025.

Da Rolling Stone US