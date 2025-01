‘Squid Game’, svelato il primo teaser della terza stagione

News

Blake Lively vs Justin Baldoni: lei gli fa causa, lui querela il 'New York Times'

Nella denuncia, l'attrice sostiene che il regista e co-protagonista di 'It Ends With Us' l'abbia sottoposta a molestie sessuali "inquietanti" e poi si sia impegnato in una campagna per “distruggere” la sua credibilità. Per Baldoni "la storia del 'Times' si basava quasi interamente sulla narrativa non verificata e autoreferenziale di Lively"