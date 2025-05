Preparatevi per i giochi finali: ecco il teaser della terza e ultima stagione di ‘Squid Game’

News

Martin Scorsese ha annunciato un documentario con l'ultima intervista a Papa Francesco

'Aldeas – A New Story' racconterà il lavoro di un'organizzazione fondata dal Pontefice per mettere in contatto i giovani di tutto il mondo: "La perdita per il mondo è immensa. Ma ha lasciato una luce dietro di sé che non potrà mai spegnersi", ha detto il regista