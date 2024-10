Noel e Liam Gallagher hanno condiviso il palco al ‘Saturday Night Live’… più o meno

A quasi un anno dal tanto atteso tour di reunion degli Oasis, Noel e Liam Gallagher hanno condiviso il palco al Saturday Night Live… ehm, più o meno.

I comici James Austin Johnson e Sarah Sherman hanno preso parte al “Weekend Update” nei panni dei fratelli Gallagher, promettendo al conduttore Colin Jost che non discuteranno (e di conseguenza non si separeranno di nuovo) prima dei loro concerti l’anno prossimo. Il tour di reunion degli Oasis infatti si preannuncia già come la più grande esperienza concertistica del 2025, con le date del tour negli Stati Uniti aggiunte da poco e migliaia di fan che si affrettano per accaparrarsi i biglietti online.

“Tutti si chiedono: riuscirete a non scannarvi e ad andare in tour tra circa un anno?”, ha chiesto Jost ai “Gallagher”.

“I’m cool if he’s cool”, ha risposto Noel di James Austin Johnson.

“It’s not a hard no, it’s a maybe“, ha risposto Liam/Sherman, al che Johnson ha iniziato a cantare a squarciagola il testo di Wonderwall “I said maybeeeeeee”. Noel/Johnson ha cambiato le parole in “if Liam doesn’t act like a baby” e i due hanno iniziato a chiamarsi “baby” e a farsi le linguacce.

I fratelli poi hanno finito per essere d’accordo soltanto su un argomento: i loro personaggi dei cartoni animati preferiti. LOL.

E non si è fatto attendere il commento di Liam su X: “Are they meant to be comedians” (E questi sarebbero dei comici?). Doppio LOL.