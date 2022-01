I Måneskin hanno conquistato anche il ‘Saturday Night Live’, guarda i video

L’introduzione di Will Forte, l’attore host della puntata, è minimal, come si fa per le star che tutti conoscono e celebrano: «Ecco i Måneskin». E la band romana non perde tempo, attaccando subito con l’ormai celeberrima cover di Beggin dei Four Seasons, già disco di platino. Gli applausi sono assicurati: Rolling Stone USA scrive che “il frontman Damiano David si muove con la stessa energia di Marc Bolan”, considerato il fondatore del glam rock.





Per la seconda performance tocca a I Wanna Be Your Slave, terzo singolo del secondo album Teatro d’ira – vol. I, che ha contribuito al successone internazionale internazionale grazie al featuring con Iggy Pop.







Il Saturday Night Live è tra i più celebre e storici programmi satirici americani, vetrina che cementifica la gloria di viene chiamato a partecipare in diretta tv dagli studi di New York. La conduzione viene affidata a rotazione ai comici e agli attori più noti. E gli ospiti musicali sono, ovviamente star indiscusse (settimana prossima toccherà a Katy Perry). Il trionfo internazionale dei Måneskin prosegue senza sosta: dopo l’ospitata a Sanremo (che li ha consacrato con la vittoria di Zitti e buoni lo scorso anno), la band romana suonerà al Coachella di Indio, in California, il festival dei festival musicali.