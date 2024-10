‘Euphoria’, Zendaya sulla terza stagione: «Ci sarà un salto temporale»

Nella terza stagione di Euphoria ci sarà un salto temporale “importante”, lo ha confermato la stessa Zendaya durante il podcast The Awards di Entertainment Weekly.

“Perché c’è soltanto una certa dose di high school drama che uno può sopportare”, ha scherzato, aggiungendo: “E poi alla fine tradisce di nuovo il suo ragazzo!”. Zendaya, che ha vinto due Emmy per la sua interpretazione di Rue Bennett, è tra i produttori esecutivi dello show e ha promesso che le nuove trame saranno “affascinanti”, anche se non ha potuto svelare molti dettagli. “In realtà non so molto di quello che sta succedendo”, ha ammesso. “Non so esattamente come sarà la stagione, ma il salto temporale ci sarà”.

La star di Dune ha continuato: “Sarà affascinante vedere e comprendere questi personaggi al di fuori del contesto del liceo e come tutte le cose che abbiamo visto quando erano bambini e adolescenti abbiano influenzato l’età adulta e chi diventeranno nel mondo là fuori. Anche io sono curiosa di scoprirlo”.

Anche Sydney Sweeney, che interpreta Cassie Howard, aveva parlato del salto temporale all’inizio di quest’anno, spiegando a Cosmopolitan che si trattava di “qualcosa di totalmente nuovo” per lei: “Imparo tanto a ogni nuova esperienza e sono aperta a qualunque cosa. Ma sono anche molto emozionata. Adoro Cassie. È sempre un personaggio emozionante da interpretare, quindi non vedo l’ora di vedere cosa accadrà nella sua vita”.

Dopo pesanti ritardi – aggravati dalla tragica morte di Angus Cloud nell’agosto dello scorso anno – e voci di differenze creative tra Sam Levinson e la stessa Zendaya, la responsabile della sezione drama di HBO Francesca Orsi ha confermato a luglio che le riprese dello show inizieranno il prossimo gennaio.