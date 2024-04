Zendaya è la greatest star

Aveva fatto il provino per interpretare l’altra protagonista, CeCe Jones, ma poi ha finito per diventare Rocky Blue, la “brava ragazza” della situazione, studiosa e ottimista vs il personaggio più disinvolto e malizioso di Bella Thorne. Dopo gli inizi da modella e ballerina infatti, è proprio con questa serie di Disney Channel, in cui due ragazzine con il sogno di diventare ballerine entrano a far parte del loro show preferito, che Zendaya ha iniziato ad assaggiare la celebrità appena 14enne. Era solo l’inizio.