Zendaya e Tom Holland sono fidanzati: persone vicine alla coppia di Spider-Man hanno confermato la notizia il 6 gennaio, dopo che Zendaya ha sfilato sul tappeto rosso dei Golden Globe sfoggiando quello che sembrava essere un anello di fidanzamento sulla mano sinistra.

Sia TMZ che People hanno riportato la conferma, con una fonte che ha dichiarato che “tutti quelli vicini a loro sapevano che stava succedendo”. E su Holland ha aggiunto: “È sempre stato pazzo di lei. Ha sempre saputo che era quella giusta. Hanno qualcosa di molto speciale”.

Secondo quanto riferito, la proposta ha avuto luogo in una delle case della famiglia di Zendaya durante le vacanze. Non è chiaro quando la coppia abbia intenzione di sposarsi, con una fonte che dice che “non affretteranno la cerimonia e aggiunge: “Sono entrambi impegnati con progetti di lavoro”. (Inclusi due insieme: l’adattamento di Christopher Nolan dell’Odissea di Omero e un sequel di Spider-Man in fase di sviluppo.)

Holland e Zendaya hanno confermato la loro relazione nel 2021 dopo aver recitato insieme per la prima volta in Spider-Man: Homecoming nel 2017.

Il chiacchiericcio sull’anello di fidanzamento è scoppiato per coincidenza solo pochi giorni dopo che Holland è apparso sulla copertina di Men’s Health e ha detto che preferiva lasciare che la sua ragazza potesse brillasse da sola durante i grandi eventi che la vedono protagonista. Ed è successo esattamente quella domenica, mentre Zendaya veniva fotografata sul red carpet dei Globe.

Zendaya era nominata come migliore attrice in un film, musical o comedy per il suo ruolo da protagonista nei panni di Tashi Duncan in Challengers. Holland e Zendaya hanno posato insieme per l’ultima volta su un tappeto rosso durante la premiere di Spider-Man: No Way Home nel 2021.

Nella stessa cover story di Men’s Health, Holland ha spiegato che sta già pianificando il suo futuro, inclusa l’idea di avere figli. “Quando avrò figli, non mi vedrete più fare film”, ha detto, aggiungendo che scambierebbe felicemente la sua vita da star del cinema con la paternità. “Giocherò a golf e farò il papà. E semplicemente scomparirò dalla faccia della terra”.

Anche se Zendaya parla raramente della loro relazione, ha lodato Holland in una cover story di Vogue lo scorso aprile. “Eravamo entrambi molto, molto giovani, ma la mia carriera era già iniziata ed è cambiata da un giorno all’altro”, ha detto. “Un giorno sei un ragazzino e sei al pub con i tuoi amici, e il giorno dopo sei Spider-Man. Ho visto la sua vita cambiare davanti ai suoi occhi. Ma ha gestito la cosa davvero magnificamente”.

In un’intervista a Dish Podcast il mese scorso, Holland ha anche scherzato sui vantaggi di uscire con Zendaya e girare Spider-Man, così come sull’imminente progetto Nolan. “Gli studios lo adorano: devono pagare una sola stanza d’albergo”, ha scherzato. “Autisti separati. Non siamo matti… È lavoro, va bene!”.

