Ecco chi interpreta chi in ‘The Odyssey’ di Christopher Nolan

Film

Questa è un’ottima annata per il sesso al cinema

Dalla doppietta di Luca Guadagnino (‘Challengers’ e ‘Queer’) a ‘Babygirl’ con Nicole Kidman, passando per la serie ‘Industry’. Dopo gli anni post-MeToo in cui Hollywood ha ragionato criticamente sul sesso e i traumi che ne derivano, è iniziata una nuova stagione in cui cinema e Tv si interrogano sulle nuove dinamiche di intimità e controllo. Perché, come diceva Oscar Wilde, “il sesso è sempre una questione di potere”