‘Spider-Man 4’, Tom Holland e Zendaya hanno letto una bozza del copione (spoiler: sono entusiasti)

Tom Holland ha parlato di Spider-Man 4 questa settimana, rivelando che lui e la sua co-protagonista (e fidanzata) Zendaya hanno letto una bozza della sceneggiatura del film. “Ci sono una creatività, un pitch e una bozza eccellenti”, ha detto giovedì Holland al podcast Rich Roll. “Bisogna ancora lavorarci ovviamente, ma gli sceneggiatori stanno facendo un ottimo lavoro, e l’ho letto ormai tre settimane fa. Mi ha acceso davvero una scintilla”.

Holland non ha rivelato dettagli del progetto, ma ha sottolineato che siamo ancora lontani dalla produzione vera e propria. “Zendaya e io ci siamo seduti e abbiamo letto il copione insieme, e a volte saltellavamo per il soggiorno dicendo: ‘Questo è un film davvero degno del rispetto dei fan'”, ha aggiunto. “Ci sono alcune cose che dobbiamo capire prima di poterlo realizzare davvero, ma è emozionante e ne sono davvero entusiasta”.

Il prossimo film di Spider-Man seguirà No Way Home, che seguiva la trama del multiverso nel MCU per riportare in vita le versioni di Spider-Man impersonate da Andrew Garfield e Toby Maguire, nonché cattivi memorabili come il Green Goblin di Willem Dafoe e Dr. Octopus di Alfred Molina. Qualunque direzione prenda il prossimo film, probabilmente si baserà sulla vita del Peter Parker di Holland mentre dottor Strange lancia un incantesimo che fa dimenticare a tutti i cari di Parker chi sia.

Da Rolling Stone US