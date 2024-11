Zendaya e Anne Hathaway nel cast del nuovo film di Christopher Nolan

Zendaya e Anne Hathaway si uniranno al prossimo film di Christopher Nolan targato Universal, insieme ai nomi già annunciati, e cioè quelli di Tom Holland e Matt Damon. A scriverlo è Variety.

Nolan sta scrivendo e dirigendo il film, la cui uscita nelle sale e su Imax è prevista per il 17 luglio 2026. I dettagli della trama sono top secret. E anche lo Studio non ha commentato il casting.

Se per Zendaya è la prima volta con il regista premio Oscar per Oppenheimer, si tratta di reunion per Hathaway e Nolan, che in precedenza avevano collaborato all’epopea spaziale del 2014 Interstellar e a Il cavaliere oscuro – Il ritorno del 2012. All’inizio di quest’anno, Hathaway ha espresso gratitudine a Nolan, che l’ha scelta per Interstellar nel bel mezzo di un’ondata di odio online dopo la sua vittoria all’Oscar per Les Misérables. “Molte persone non mi ingaggiavano perché erano preoccupate di quanto la mia identità fosse diventata tossica sul web”, ha detto Hathaway a Vanity Fair. “ Christopher Nolan è stato il mio angelo, non gli importava niente e mi ha dato uno dei ruoli più belli che ho avuto in uno dei migliori film di cui ho preso parte… E la mia carriera non ha perso slancio come sarebbe potuto accadere se non mi avesse sostenuto”.

Hathaway ha molti film in uscita, tra cui Paper Tiger di James Gray al fianco di Adam Driver e Jeremy Strong, Flowervale Street del regista David Robert Mitchell, Mother Mary con Michaela Coel e il tanto atteso Princess Diaries 3 della Disney.

Zendaya è apparsa in due dei più grandi successi dell’anno, Challengers e Dune: Parte Due, e prossimamente reciterà con Robert Pattinson in The Drama. Lei e il fidanzato Tom Holland hanno già lavorato insieme nei film di Spider-Man. Ed è confermato che Holland riprenderà il ruolo di Peter Parker per l’imminente quarto film del franchise, ma non è ancora chiaro se MJ, il personaggio di Zendaya, tornerà.