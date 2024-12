Il prossimo film di Christopher Nolan sarà un adattamento dell’Odissea di Omero

È ufficiale: il prossimo film di Christopher Nolan sarà un adattamento per il grande schermo dell’Odissea di Omero pensato per il formato IMAX. Lo ha rivelato ieri sera un post sul profilo X ufficiale di Universal Pictures, casa di produzione con cui sta lavorando il regista: «Il prossimo film di Christopher Nolan, The Odyssey, sarà un action a tema mitologico, epico, girato in tutto il mondo con tecnologia IMAX all’avanguardia. Il lungometraggio unirà per il prima volta gli schermi IMAX alla saga dell’aedo greco, e arriverà al cinema il 17 luglio 2026».

La produzione, guidata dallo stesso Nolan insieme alla moglie Emma Thompson, dovrebbe iniziare nella prima metà del 2o25, così scrive Variety. Nel cast sono per ora confermati Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson e Charlize Theron.

Solo la scorsa settimana, Holland aveva ammesso di essersi legato al progetto senza saperne molti dettagli: «A essere del tutto sincero, non so bene di che cosa parli». Questo quanto aveva dichiarato al podcast The Dish.

Non è la prima volta che l’Odissea viene portata al cinema. Per esempio, nel 1911 Giuseppe de Liguoro ne fece un film (muto), e al 1954 risale invece un Ulisse con Kirk Douglas e diretto da Mario Camerini.