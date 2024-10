Joaquin Phoenix: «Ho parlato con Christopher Nolan» per interpretare Joker nel ‘Cavaliere Oscuro’, ma «non ero pronto»

Joaquin Phoenix ha rivelato per la prima volta durante una recente intervista su Tetragrammaton with Rick Rubin di essere stato contattato da Christopher Nolan per interpretare Joker nel Cavaliere oscuro del 2008. Il ruolo del principe del crimine di Gotham poi è andato Heath Ledger. Phoenix ha ammesso che semplicemente non era pronto per interpretare il cattivo di Batman quando Nolan stava sviluppando il film.

“Ricordo di aver parlato con Chris Nolan del cCvaliere oscuro e non è successo per qualche motivo”, ha detto Phoenix. “Al tempo non ero pronto. È una di quelle cose in cui pensi, ‘Cosa c’è in me che non mi fa dire sì?’ E non riguarda me. C’è qualcos’altro. C’è un’altra persona che lo farà… Non riesco a immaginare come sarebbe andata se non avessimo avuto la performance di Heath Ledger in quel film, no?”.

“Non so se Christopher Nolan fosse venuto da me dicendo: ‘Sei sicuramente la persona giusta.’ Non riesco a ricordare il contesto in cui ci siamo incontrati, ma so che ci siamo incontrati”, ha aggiunto Phoenix. “La mia sensazione era che non avrei dovuto farlo, ma forse anche lui diceva: ‘Non è il tizio giusto'”.

L’interpretazione di Ledger nel ruolo di Joker per “Il cavaliere oscuro” è stata acclamata dalla critica e gli è valsa postuma l’Oscar come miglior attore non protagonista. Phoenix sarebbe stato finalmente pronto per interpretare Joker per Todd Phillips nel film Joker del 2019, che gli è valso l’Oscar come miglior attore. Il film è stato un successo al botteghino con oltre 1 miliardo di dollari in tutto il mondo e ha dato vita a un sequel, Joker: Folie à Deux di quest’anno con Lady Gaga nei panni di Harley Quinn. Ma il sequel non è stato molto apprezzato da critica e pubblico e ha incassato solo 57 milioni di dollari al botteghino americano da quando è uscito nelle sale il 4 ottobre. Il totale mondiale del sequel ammonta finora a 201 milioni di dollari.

Un recente report di THR scriveva che Nolan ha avuto un impatto su Joker, pare bloccando l’idea di Phillips di far terminare il film con il Joker di Phoenix che si scavava un sorriso in faccia. Le cicatrici sul viso sono l’aspetto iconico del Joker di Ledger nel “Cavaliere oscuro”, quindi secondo quanto riferito Nolan non voleva che fosse ripetuto da Phoenix. Folie à Deux però termina con un personaggio che si incide un sorriso sul volto, cosa che a quanto pare a Phillips è stato permesso di fare ora che Nolan non è più in affari con la Warner Bros.

Qui sotto l’intervista completa di Phoenix su Tetragrammaton with Rick Rubin.