Tutto quello che sappiamo sul prossimo film di Christopher Nolan

Dopo il successo di Oppenheimer, che ha vinto sette Oscar e incassato 958 milioni di dollari in tutto il mondo, iniziano a uscire i primissimi rumors sul nuovo film Christopher Nolan.

I dettagli della trama ovviamente rimangono segretissimi. Ma se Oppenheimer ha segnato il primo film di Nolan al di fuori della Warner Bros. in quasi 20 anni, pare che il regista si affiderà ancora alla Universal: secondo Variety, lo studio (che non ha ancora commentato né confermato) starebbe pianificando un’uscita Imax per il 17 luglio 2026.

Quali nomi vedremo nel nuovo film? Sappiamo che Matt Damon, già nel cast di Interstellar e Oppenheimer, è in trattative per recitare nel nuovo progetto, che il regista scriverà e produrrà con Emma Thomas sotto la loro casa di produzione Syncopy. E non è troppo azzardato ipotizzare che molto probabilmente ci sarà un ruolo anche Cillian Murphy, uno degli attori feticcio di Nolan.