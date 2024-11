Nel nuovo film di Christopher Nolan ci sarà anche Charlize Theron

Charlize Theron è l’ultimo grande nome a unirsi al super cast del prossimo film di Christopher Nolan in lavorazione alla Universal. Il premio Oscar completa così un cast di stelle che comprende Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o e Robert Pattinson. I dettagli sulla trama del nuovo, atteso titolo di Nolan rimangono segretissimi. Alcune fonti hanno spiegato a Variety che le trame o le sinossi del film che sono state pubblicate fino ad oggi non sono corrette. La Universal al momento non ha commentato la notizia del casting.

Il nuovo film, che segue il premio Oscar Oppenheimer, dovrebbe iniziare la produzione nella prima metà del 2025. La Universal ha fissato una data di uscita nelle sale del 17 luglio 2026.

Anche se il lungometraggio segna la prima collaborazione tra Nolan e Theron, Theron ha una lunga storia con la Universal, dopo aver recitato nel thriller d’azione Atomic Blonde (per Focus Features), nei film Biancaneve e il cacciatore, Un milione di modi per morire nel West e in diversi capitoli della saga Fast and Furious, incluso Fast X del 2023.