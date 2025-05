Charlize Theron: «Uma Thurman avrebbe dovuto vincere un Oscar per ‘Kill Bill’»

Uma Thurman avrebbe dovuto vincere un Oscar per il suo ruolo in Kill Bill. Questo quanto pensa Charlize Theron, che lo ha dichiarato ai microfoni di Jimmy Kimmel Live! durante un’apparizione promozionale in occasione dell’arrivo di The Old Guard 2, sequel del film action di cui Theron è protagonista e che vedrà proprio Thurman al suo fianco.

«Ci conoscevamo per interposta persona, però ero una grandissima fan. Vedevo quello che faceva, ho sempre voluto collaborare con lei. Quando entrai in questo mondo, lei era davvero la più grande. Era tipo il sensei».

L’endorsement per un Academy Award è arrivato quando Kimmel le ha chiesto se pensasse che Thurman avrebbe dovuto vincere una statuetta per il suo ruolo in Kill Bill. «Al 100%. Di solito sono solo gli uomini che si prendono il merito per questo genere di film. Quello che ha fatto lei è stato incredibile».

Commentando il ruolo di sparring partner che Thurman avrà in The Old Guard 2, l’attrice ha aggiunto: «È una tipo tostissima. Da quando ho iniziato a fare film d’azione, ho sempre pensato che sarebbe stata proprio Uma Thurman la collega con cui avrei voluto lavorare e con cui avrei voluto girare una sequenza action».