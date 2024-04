All’inizio Christopher Nolan non voleva dirigere ‘Il Cavaliere Oscuro’

Tutto vero: all’inizio Christopher Nolan non era convinto dell’idea di dirigere Il Cavaliere Oscuro. Il sequel del 2008 di Batman Begins vedeva Christian Bale nei panni di Bruce Wayne alias Batman e Heath Ledger in quel cult del Joker. Il Cavaliere Oscuro è il film di Nolan con i maggiori incassi fino ad oggi: oltre 1 miliardo di dollari in tutto il mondo.

Il fratello di Christopher, Jonathan Nolan, ha rivelato che il regista premio Oscar non voleva dirigere un altro film cinecomic dopo Batman Begins.

“Chris era indeciso se realizzarne un altro”, ha detto Jonathan a Dax Shepard nel podcast Armchair Expert. “Non voleva diventare un regista di film di supereroi”.

A proposito di Batman Begins, Jonathan ha ricordato: “Per me è stato come se avessimo costruito questa fantastica macchina sportiva e ho pensato: ‘Facciamoci un giro’. Non ne vuoi fare un altro?’”.

Il co-creatore di Westworld ha poi spiegato come ha convinto sia fratello a dirigere Il Cavaliere Oscuro.

“Ero seduto con [il produttore] Charles Roven e Chris e pensavo, ‘Amico, non fare il pollo. Facciamolo!” E sapevo che con la sceneggiatura – ha sviluppato la storia con David Goyer con un piccolo contributo da parte mia – era come se il primo atto fosse dettagliato, il secondo atto abbastanza, il terzo… be’, lui se ne va alla fine. Una volta terminato il copione, ho pensato: “Sarà fantastico, dobbiamo fare questo film”. E alla fine, ha cambiato idea. Ed è anche riuscito a evitare di essere incasellato”.