Ma davvero a Joaquin Phoenix non è piaciuto ‘Joker: Folie à Deux’?

Scrivevamo ieri dell’odio generale (soprattutto americano) nei confronti di Joker: Folie à Deux, il sequel del film campione di incassi di Todd Phillips che, in termini di recensioni e di box office, non sta affatto eguagliando il precedente.

E nelle ultime ore si intensificano le voci che già circolavano a Venezia: il protagonista, che nel 2020 vinse l’Oscar come miglior attore per il ruolo di Arthur Fleck, sarebbe il primo a non aver gradito il risultato finale.

È diventato come si suol dire virale, soprattutto ora che il film è uscito nelle sale, il video di Phoenix e Lady Gaga mentre ricevono gli applausi dopo l’anteprima alla Mostra del Cinema. Anteprima alla quale, secondo le ricostruzioni, Phoenix e Phillips non avrebbero assistito, lasciando Lady Gaga da sola con il fidanzato a guardare il film mentre loro due – sempre secondo gli insider – discutevano della riuscita del sequel, secondo Phoenix non soddisfacente e troppo distante dal progetto iniziale.

I due sono poi tornati in sala per gli applausi, e lì è stato filmato il dialogo tra Phoenix e Gaga che anche voi avrete visto girare in queste ore.

Stando al labiale, in molti sostengono che lui dica che Joker 2 è “una merda”, al che lei replicherebbe: “No, non lo è, perché?”. Lui continua a sostenere di “sì”, sottolineando che secondo lui il finale sarebbe dovuto essere un altro. In ogni caso, si percepisce l’imbarazzo di entrambi mentre ricevono la standing ovation del pubblico veneziano (rimasto comunque piuttosto freddo).

C’è poi un’intervista durante il tour promozionale in cui viene chiesto ai due attori se Folie à Deux ha soddisfatto le loro aspettative, e a quel punto Gaga si rivolge a Phoenix ridendo, lasciando intendere che il collega avrebbe molte cose da dire in merito.

Lady Gaga and Joaquin Phoenix’s reaction when asked if they enjoyed the final cut for Joker: Folie à Deux 😬pic.twitter.com/784Z5XlH0T — Gaga Notify (@gaganotify) October 3, 2024

To be continued…?