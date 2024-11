‘Joker: Folie à Deux’, per un attore del cast è «il peggior film mai realizzato»

News

Joaquin Phoenix: «Ho parlato con Christopher Nolan» per interpretare Joker nel ‘Cavaliere oscuro’, ma «non ero pronto»

«'Cos'è che non mi fa dire sì?'. E non riguarda solo me, c'è qualcos'altro. C'è un'altra persona che lo farà… Non riesco a immaginare come sarebbe andata se non avessimo avuto la performance di Heath Ledger in quel film, giusto?», ha detto l'attore a Rick Rubin