‘Joker: Folie à Deux’, Paul Schrader è uscito dal cinema dopo 15 minuti: «È un musical davvero pessimo»

uscì da “Joker 2” dopo 15 minuti per andare a comprare qualcosa, poi ritornò e riuscì a durare solo 10 minuti: “Un musical davvero pessimo”

Paul Schrader è andato al cinema per vedere Joker: Folie à Deux ed è durato soltanto un quarto d’oro prima di decidere che non ce la faceva più. Il sequel di Joker, interpretato da Joaquin Phoenix e Lady Gaga, è un flop che rischia di perdere tra i 150 e i 200 milioni di dollari. E anche con le recensioni non sta andando meglio.

“Ne ho visto circa 10 o 15 minuti”, ha detto Schrader mentre parlava con Jeremy O. Harris per la rivista Interview. “Poi sono uscito, sono andato a comprare qualcosa, sono tornato e ho visto altri 10 minuti. Ma mi è bastato”.

La carriera di Schrader include la scrittura di sceneggiature per film come Taxi Driver, che è servito come ispirazione per Joker nel 2019. Il regista ha poi continuato definendo il sequel “un musical davvero pessimo”.

“Non mi piace nessuno di loro”, ha aggiunto parlando di Gaga e Phoenix. “Non mi piacciono come attori. Non mi piacciono i loro personaggi. Non mi piace proprio il tutto. Voglio dire, quelle sono persone che, se venissero a casa tua, sgattaioleresti fuori dalla porta sul retro”.

Mentre l’attesa era alta per Joker: Folie à Deux dopo il successo del film del 2019, che ha incassato 1 miliardo di dollari al botteghino mondiale e ha fatto vincere a Phoenix l’Oscar come miglior attore, il sequel è stato accolto con recensioni negative dopo il suo debutto mondiale in anteprima alla Mostra di Venezia. Ha poi aperto con 37 milioni di dollari al box office americano. Variety scrive che il sequel probabilmente finirà la sua corsa nelle sale con circa 210 milioni di dollari worldwide, mentre il primo film di Joker aveva incassato 248,4 milioni di dollari a livello globale dopo soltanto tre giorni dall’uscita.