‘Euphoria’, la terza stagione si girerà a gennaio 2025 con «tutti gli attori» e 8 episodi

La terza stagione di Euphoria è pronta a partire, o almeno, a esser girata. Questa la conferma che è arrivata ieri da Casey Bloys, a capo di HBO/Max, che ha rassicurato i fan: la produzione comincerà a gennaio 2025, rispettando le ipotesi che erano circolate alcuni mesi fa. Si tratta comunque di uno iato di circa tre anni dall’uscita della seconda stagione dello show con Zendaya, Jacob Elordi e Sydney Sweeney.

«Stiamo per girare Euphoria. Penso che la nostra data di inizio sarà verso metà gennaio, o la seconda parte del mese. Non è cambiato nulla», queste le parole di Bloys durante un evento stampa di HBO/Max. Che ha aggiunto, incolpando il discorso online di aver creato da sé i pettegolezzi su possibili difficoltà della produzione: «Qualcuno ha scritto qualcosa su internet, e questa faccenda si è gonfiata. Stiamo per girare la stagione. Ho letto le sceneggiature. Siamo felici. Stiamo procedendo. La serie ha ancora tutti i suoi attori».

Un’ultima precisazione non da poco: sia la protagonista Zendaya (che interpreta Rue) che Jacob Elordi potrebbero dover incastrare non poco le agende per riuscire a essere sul set della serie creata da Sam Levinson: la prima in quanto confermata nel cast del nuovo film di Christopher Nolan, anch’esso in partenza a gennaio – ma anche perché potrebbe tornare nel nuovo capitolo della saga di Spider-Man come MJ, e anche qui si girerebbe nel 2025. Per l’anno prossimo, Elordi ha invece in programma di partecipare all’adattamento di Cime tempestose di Emerald Fennell insieme a Margot Robbie, che verrà girato nel Regno Unito.

Bloys ha continuato: «So che c’è tanta attenzione attorno allo show perché, be’, ha lanciato delle vere star del cinema, e ora loro hanno diversi progetti a cui lavorare. Ma stiamo per girare questa stagione, e nulla è cambiato. Faremo otto episodi».

Gli ultimi aggiornamenti su Euphoria erano arrivati a inizio ottobre proprio da Zendaya, che aveva parlato di un salto temporale contenuto nella sceneggiatura della terza stagione.