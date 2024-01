Pronti a vedere Jacob Elordi nei panni della Creatura di ‘Frankenstein’?

Povere creature! non è nemmeno uscito nei cinema italiani, e già possiamo fare affidamento su un’ulteriore dose di “Frankenstein” imminente. Si tratta del progetto a cui Guillermo del Toro, che ne sarà regista, sceneggiatore e produttore, sta lavorando con Netflix insieme a J. Miles Dales, con cui ha prodotto Cabinet of Curiosities sempre per la piattaforma streaming.

Non si hanno ancora molte indiscrezioni sulla storia. Sappiamo però che del Toro ci pensa da un po’, e ora abbiamo anche qualche dettaglio in più sul cast. Secondo un’esclusiva di Deadline, un nuovo nome si sarebbe aggiunto alla squadra: quello di Jacob Elordi, rising star della GenZ e recentemente chiacchierato per l’interpretazione di Felix in Saltburn di Emerald Fennell al fianco di Barry Keoghan.

Elordi avrebbe accettato di interpretare non il personaggio che dà il titolo al famoso romanzo di Mary Shelley (in tal caso si tratterebbe infatti del Dottor Victor Frankenstein), bensì il suo mostro, canonicamente indicato come Creatura. L’arrivo della star di Euphoria andrebbe inoltre a sostituire Andrew Garfield, precedentemente selezionato per il ruolo, a cui l’attore avrebbe dovuto rinunciare per lo slittamento in avanti di altre produzioni in cui era coinvolto a causa del lungo sciopero che ha visto sceneggiatori e attori incrociare le braccia per molti mesi del 2023.

Tra i nomi coinvolti nel progetto figurerebbero anche Oscar Isaac, Mia Goth, Christoph Waltz, Felix Kammerer (Niente di nuovo sul fronte occidentale) e Lars Mikkelsen.