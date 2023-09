Angus Cloud, svelata la causa della morte dell’attore di ‘Euphoria’

Angus Cloud è morto per overdose accidentale. Lo conferma Rolling Stone US.

Secondo l’ufficio del coroner della contea di Alameda, nel suo organismo Cloud aveva fentanil, cocaina, benzodiazepine e metanfetamine al momento della morte. L’attore ha subito un’intossicazione acuta a causa della combinazione letale di farmaci.

La star di Euphoria se n’era andata lunedì 31 luglio, all’età di 25 anni (qui il ricordo di RS). “È con il cuore più pesante che abbiamo dovuto dire addio a un essere umano incredibile oggi”, ha scritto la famiglia di Cloud in una dichiarazione a Rolling Stone. “Come artista, amico, fratello e figlio, Angus è stato speciale per tutti noi in tanti modi”.

“La settimana scorsa ha seppellito suo padre e ha lottato tantissimo con questa perdita”, continuava la dichiarazione. “L’unico conforto che abbiamo è sapere che Angus ora si è riunito con suo padre, che era il suo migliore amico. Angus ha parlato apertamente della sua battaglia con la salute mentale e speriamo che la sua scomparsa possa ricordare agli altri che non sono soli e non dovrebbero combattere da soli in silenzio”.

All’epoca, il dipartimento di polizia di Oakland disse a Rolling Stone che stavano indagando attivamente sulla morte dell’attore.

Cloud era meglio conosciuto per il suo ruolo del dolce e protettivo spacciatore Fezco nella serie-hit Euphoria. Il suo personaggio è stato un caro amico e confidente di Rue Bennett, il personaggio principale dello show, interpretato da Zendaya. Il suo modo insolito di parlare e il modo in cui si prendeva cura del fratellino adottivo, Ashtray, e di Rue, lo hanno reso uno dei personaggi più amati della serie. Fez ha segnato la prima apparizione di Cloud in TV. L’attore ha ottenuto la parte dopo essere stato avvicinato da un direttore del casting per strada a New York City.

Sebbene Cloud non abbia mai parlato pubblicamente di alcuna esperienza personale con l’uso di droghe o la dipendenza, ha accennato a come il suo personaggio di Euphoria lo abbia aiutato a comprendere meglio ed entrare in empatia con l’impatto che può avere su una persona.

“Serve compassione. Visto che la dipendenza è una cosa seria e molti medici la chiamano malattia, è qualcosa di molto reale. La gente non lo capisce. È facile parlarne ed è facile dire: ‘Dì solo no'”, ha spiegato Cloud in un’intervista con Complex nel febbraio 2022. “Ma per qualcuno che è in dipendenza attiva, questo è praticamente impossibile: butterà via la sua vita vita, morirà a causa di questa malattia o altro, e poi diranno che non è una malattia perché tu ‘scegli’ di drogarti. Non si ‘sceglie’ di ammalarsi di cancro”.

Cloud ha invece parlato apertamente della sua lotta per gestire la fama dopo che Euphoria lo ha lanciato. “Le persone mi riconoscono, sanno chi sono. E ovviamente questa roba mi destabilizza”, ha detto a Interview Magazine nel 2022. “Preferirei che le persone non mi riconoscessero. Non sono arrabbiato con loro perché lo fanno, ma preferirei che non lo facessero. Voglio solo avere interazioni normali con la gente Non voglio essere trattato in modo speciale”.

Da Rolling Stone US