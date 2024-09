Trump prende in giro Taylor Swift con il merch ispirato all’Eras Tour

All’inizio di questa settimana, Donald Trump ha chiamato Fox News per lamentarsi del fatto che Taylor Swift avesse sostenuto Kamala Harris. Ha chiarito in quella conversazione che “non era un fan di Taylor Swift”,nonostante tra il suo merch siano ora apparse le magliette Make America Great Again che replicano esattamente il design del merchandising che la musicista ha utilizzato per l’Eras Tour.

«Chiamata a tutti gli Swifties per Trump», ha scritto questa mattina l’account ufficiale del Team Trump su X (ex Twitter). «Acquista oggi la tua maglietta ‘Trump Era’». Sulla maglietta bianca è stampata una griglia di immagini di Trump sovrapposte a una sua foto più grande sopra il suo nome e la frase MAGA. Copia il design di Swift con la la foto segnaletica di Trump posizionata strategicamente dove Taylor aveva messo gli scatti di Fearless.

🚨NEW MERCH🚨 Calling all Swifties for Trump Get your Trump Era shirt today 👉https://t.co/HkA7LwHhIC pic.twitter.com/gqqITeCOFb — Team Trump (Text TRUMP to 88022) (@TeamTrump) September 12, 2024

In particolare, l’appello “Swifties for Trump” sembra essere un tentativo di respingere “Swifties for Kamala”, la coalizione formata da migliaia di membri (più di 280.000 follower sulle piattaforme social che lavorano per aumentare la raccolta fondi e gli sforzi di registrazione degli elettori) che ha raccolto più di 150.000 dollari per la campagna di Harris, oltre ad aver formato un organismo di oltre 3.500 volontari attivi e aver fatto sì che più di 90.000 elettori verificassero il loro stato di registrazione.

“Swifties for Trump”, d’altro canto, è una frase che ha iniziato a circolare all’inizio di quest’estate, quando la campagna di Trump ha iniziato a promuovere immagini AI usando il nome, l’immagine e la somiglianza di Swift per far sembrare che lei lo sostenesse. All’epoca, Trump ha detto di non conoscere l’origine dei post, alcuni dei quali condivisi da lui stesso. «Non so nulla di loro, a parte il fatto che qualcun altro li ha generati. Non li ho generati io», ha detto a Fox Business all’epoca.

Nel suo lungo post su Instagram in cui appoggiava Harris, Swift ha parlato di quelle immagini. «Di recente sono stata informata che la mia versione AI sostenitrice di Donald Trump è stata pubblicata sul suo sito. Ha davvero toccato le mie paure sul tema AI, mi ha portato alla conclusione che devo essere molto trasparente sui miei piani effettivi per queste elezioni. Il modo più semplice per combattere la disinformazione è con la verità».

Intanto, l’appello di Taylor Swift su Instagram per la registrazione degli elettori ha portato più di 400.000 visitatori al sito web vote.gov in meno di 24 ore. In una dichiarazione rilasciata a Variety, la General Services Administration, che gestisce il sito vote.gov, ha dichiarato di aver ricevuto 405.999 visitatori indirizzati direttamente dal link pubblicato dalla cantante.