The Weeknd, guarda il video integrale del film concerto per Spotify

Il mese scorso The Weeknd ha tenuto un concerto speciale in un hangar per aere di Los Angeles per celebrare un importante traguardo: essere l’artista con più canzoni con oltre un miliardo di stream su Spotify (25 per la precisione). Il concerto, in versione integrale, è ora visibile direttamente sulla piattaforma di streaming e qui sotto.

Billions Club Live With The Weeknd: A Concert Film ha immortalato i 50 minuti di show che il Weeknd ha tenuto davanti a circa 1.700 fan. La scaletta comprende una serie di successi della carriera di The Weeknd, in particolare quelli che fanno parte del Billions Club di Spotify, tra cui The Hills, Blinding Lights, Can’t Feel My Face, I Feel It Coming e Starboy. The Weeknd ha anche suonato alcuni dei suoi nuovi singoli, Timeless e Sao Paolo.

Oltre a pubblicare il nuovo film concerto, l’artista si sta preparando per l’uscita del suo attesissimo nuovo album, Hurry Up Tomorrow, che Abel Tesfaye ha dichiarato essere l’ultimo a nome The Weeknd. L’album arriverà il 24 gennaio e concluderà la trilogia iniziata con After Hours del 2020 e proseguita con Dawn FM del 2022.

The Weeknd celebrerà l’arrivo del nuovo album con uno show di una sola notte al Rose Bowl Stadium di Pasadena, California, il 25 gennaio. Tesfaye sarà anche protagonista di un film, anch’esso intitolato Hurry Up Tomorrow, che arriverà nelle sale il 16 maggio. Il film è stato diretto da Trey Edward Shults e vedrà la partecipazione di Jenna Ortega e Barry Keoghan.

Il video integrale dello show:

Da Rolling Stone US.