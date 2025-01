Incendi a Los Angeles: The Weeknd posticipa il disco, Beyoncé sposta il suo annuncio

The Weeknd ha posticipato l’uscita del suo prossimo album, Hurry Up Tomorrow, e ha cancellato il suo concerto al Rose Bowl Stadium in seguito agli incessanti incendi che stanno interessando l’area di Los Angeles. L’artista ha annunciato di aver spostato la data di uscita dell’album dal 24 al 31 gennaio e di aver cancellato il concerto allo stadio di Pasadena, in California, previsto per il 25 gennaio.

Una decisione presa «per rispetto e preoccupazione per la gente della contea di Los Angeles», ha spiegato l’artista sui propri social. Continua: «Questa città è sempre stata una profonda fonte di ispirazione per me e i miei pensieri sono rivolti a tutti coloro che sono stati colpiti in questo momento difficile». «La mia attenzione è focalizzata a sostenere la ripresa di queste comunità e a aiutare questa incredibile popolazione nella ricostruzione».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Abel (@theweeknd)

Stesse notizie anche dal fronte Beyoncé che, dopo aver donato tramite la sua fondazione oltre 2,5 milioni di dollari a un fondo creato a sostegno delle vittime degli incendi, ha deciso di posticipare l’annuncio top secret previsto per oggi. «A causa della devastazione causata dagli incendi attorno a Los Angeles, l’annuncio è posticipato», ha scritto sui social Beyoncé. «Continuo a pregare per le famiglie che stanno soffrendo per le loro perdite. Siamo fortunati ad avere persone in prima linea che continuano a lavorare senza sosta per proteggere la comunità di Los Angeles».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Beyoncé (@beyonce)

Nelle ultime ore è arrivata invece la decisione da parte dei Gramy Awards di non rimandare la propria cerimonia prevista per il 2 febbraio alla Crypto.com Arena di Los Angeles. «In stretto coordinamento con le autorità locali per garantire la sicurezza pubblica e l’uso responsabile delle risorse dell’area, la 67esima edizione dei Grammy Awards, in onda sulla CBS il 2 febbraio, si svolgerà come previsto», ha scritto Harvey Mason Jr.,l CEO della Recording Academy. «Lo show di quest’anno, tuttavia, avrà un rinnovato senso di responsabilità: raccogliere ulteriori fondi per sostenere le iniziative di soccorso contro gli incendi e onorare il coraggio e la dedizione di chi sta rischiando la propria vita per proteggere la nostra».