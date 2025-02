‘Hurry Up, Tomorrow’: guarda il trailer del nuovo film di The Weeknd con Jenna Ortega

Venerdì è uscito Hurry Up, Tomorrow, quello che forse sarà il suo ultimo album come The Weeknd. E ora Abel Tesfaye ha pubblicato il trailer del suo nuovo film in cui interpreta un cantante ossessionato dalla morte. Diretto da Trey Edward Shults, non si conoscono dettagli sulla trama: «La morte non è niente», dice una voce all’inizio del trailer. «Non uccide. Tutto rimane esattamente com’era. Qualunque cosa fossimo l’uno per l’altro, lo siamo ancora. Chiamami con il vecchio nome». Nel film anche Jenna Ortega nel ruolo della sua presunta fidanzata e di Barry Keoghan in quello di un misterioso intruso. Il trailer:

Hurry Up Tomorrow (2025) Official Trailer – Abel Tesfaye, Jenna Ortega, Barry Keoghan

L’uscita del film è prevista per il 16 maggio. Shults è coautore della sceneggiatura insieme a The Weeknd e al suo partner di produzione Reza Fahim. La trama si basa su un’idea originale del musicista. The Weeknd, Fahim, Kevin Turen e Harrison Kreiss sono produttori, mentre Ortega e Shults sono produttori esecutivi.