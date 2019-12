Ecco ‘Heartless’, il nuovo video di The Weeknd

The Weeknd è andato a Las Vegas per una notte di follia in compagnia del producer Metro Boomin – ma solo per il nuovo video di Heartless, completamente pervaso dall’atmosfera di Paura e delirio a Las Vegas.

Nel video i due vanno in giro belli alterati su strade illuminate al neon e tentano la sorte nei casinò, alimentando la loro notte con droga e alcol. E anche se alla fine The Weeknd cerca di scappare dal caos, inevitabilmente finisce per pagare il prezzo dei suoi vizi. “Cause I’m heartless / And I’m back to my ways ‘cause I’m heartless”, canta. “All this money and this pain got me heartless”.

Il video è stato diretto da Anton Tammi e arriva giusto una settimana dopo che The Weeknd ha presentato la canzone insieme a un altro pezzo, Blinding Lights. Entrambi i brani seguono la pubblicazione del suo ultimo album solista, My Dear Melancholy (2018), e precedono di una settimana il debutto cinematografico di The Weeknd in Uncut Gems, al fianco di Adam Sandler.