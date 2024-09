The Weeknd, ecco la copertina del nuovo album ‘Hurry Up Tomorrow’

The Weeknd ha pubblicato la copertina di Hurry Up Tomorrow, nuovo album e parte finale di una trilogia iniziata con After Hours del 2020 e continuata con Dawn FM del 2022. Una cover semplice, con un primo piano di Abel Tesfaye che sembra stia per trattenere le lacrime. Potete vederla qui sotto:

La data d’uscita non è stata confermata ma sul suo sito ufficiale è iniziato un pre-order. Poche ore fa The Weeknd si è inoltre esibito a San Paolo per uno speciale concerto one night only all’Estádio MorumBIS. Il concerto è stato trasmesso in streaming e potete vederlo qui. Durante il live ci sono stati diversi anticipi di nuovi brani presumibilmente da Hurry Up Tomorrow e due special guest: Anitta e Playboi Carti. Il palco è enorme: al centro un’enorme passerella illuminata che si estende da un’estremità all’altra dello stadio, con un gigantesco edificio a due piani simile a un tempio al centro e un palco illuminato a forma di croce all’estremità opposta. Guardate voi stessi: