Billie Eilish è diventata l’artista più ascoltata al mondo su Spotify

Con 100 milioni di ascoltatori mensili Billie Eilish è riuscita nell’impresa di superare The Weeknd e diventare l’artista più streammata su Spotify.

Una lunga rincorsa sostenuta anche dallo stesso Abel Tesfaye (The Weeknd) che nei scorsi giorni sul proprio profilo X aveva ripostato un tweet a favore di Eilish con il commento «Let’s go!» seguito da alcune emoji. Eilish, nel momento in cui scriviamo, è l’unica artista al mondo con 100 milioni di ascoltatori mensili, mentre The Weeknd si ferma a 99 milioni e 840 mila. Più staccata Taylor Swift a 91. Sono ben 8 le canzoni dell’artista americana, inoltre, ad aver superato il miliardo di ascolti sulla piattaforma di streaming.

Continua così il perfetto 2024 di Billie (qui la nostra digital cover) iniziato con la pubblicazione di Hit Me Hard and Soft ad aprile e seguito di recente dalla performance da Los Angeles, prossima sede dei giochi, alla cerimonia finale delle Olimpiadi di Parigi.