Guarda il video di ‘Dancing in the Flames’, il nuovo singolo di The Weeknd

È uscito il nuovo singolo di The Weeknd, Dancing in the Flames. L’artista lo aveva presentato qualche giorno fa in anteprima durante un concerto a São Paulo, in Brasile, insieme ad altre tre track inedite (Wake Me Up, Regular, Runaway) – il concerto è disponibile in streaming gratuito fino a domani.

Nel nuovo brano, primo singolo estratto dal prossimo e sesto album dell’artista (Hurry Up Tomorrow), The Weeknd guida a tutta velocità una decappottabile circondato da luci, pioggia (nonostante il titolo parli di fiamme) e oscurità. Un po’ alla Drive di Nicolas Winding Refn.

Mentre canta, avviene l’impatto, e l’artista è sbalzato per aria e soccorso da un’ambulanza mentre striscia verso l’unica fonte di luce presente in una terra di nessuno. Così il ritornello: I can’t wait to see your face / Crash when we’re switching lane / My love’s beyond the pain / But if I miss the brake / We’re dancing in the flames / It’s indescribable. “Non vedo l’ora di vedere la tua faccia / Schiantarci mentre cambiamo corsia / Il mio amore va oltre il dolore / Ma se manco il freno / Danziamo nelle fiamme / È indescrivibile”.

Ecco il video, girato su iPhone 16 da Erik Henriksson con la regia di Anton Tammi: