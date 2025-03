Uno dei registi di ‘No Other Land’ è stato aggredito e poi arrestato dall’esercito israeliano

Hamdan Ballal, uno dei registi palestinesi del documentario vincitore dell’Oscar No Other Land, è stato aggredito e poi arrestato dalle autorità israeliane. Lo hanno scritto sui social i suoi co-registi e un gruppo di attivisti.

Yuval Abraham, co-regista israeliano del film, ha postato su X lunedì 24 marzo: “Un gruppo di coloni ha appena pestato Hamdan Ballal, co-regista del nostro film No Other Land. Lo hanno picchiato, ha ferite alla testa e allo stomaco, sanguina. I soldati hanno invaso l’ambulanza che aveva chiamato e lo hanno portato via. Da allora non c’è più nessuna traccia di lui”.

In una dichiarazione condivisa con Rolling Stone, il Center for Jewish Nonviolence (CJNV), un gruppo di attivisti i cui membri erano sulla scena, ha affermato che Ballal è attualmente trattenuto in una stazione di polizia, anche se i dettagli sulle sue condizioni sono poco chiari.

Il gruppo ha affermato che “decine di coloni” hanno invaso il villaggio palestinese di Susiya nell’area di Masafer Yatta nella Cisgiordania meridionale intorno alle 18 ora locale di lunedì. Alcuni degli aggressori avevano delle maschere, mentre altri avrebbero portato manganelli, coltelli e almeno un fucile d’assalto. Gli aggressori avrebbero attaccato “due case, distrutto cisterne d’acqua e rubato telecamere di sicurezza”.

Basel Adra, l’altro co-regista palestinese di No Other Land, ha scritto su X: “Sono in piedi con Karam, il figlio di 7 anni di Hamdan, vicino al sangue di Hamdan nella sua casa, dopo che lo hanno linciato. Hamdan è ancora disperso dopo che i soldati lo hanno rapito, era ferito e sanguinante. Ecco come cancellano Masafer Yatta”.

Ballal è rimasto ferito durante l’attacco e, prima che potesse farsi curare, i soldati lo avrebbero arrestato. Altri due palestinesi di Susiya sono stati arrestati, secondo il CJNV. Un rappresentante del Ministero della Difesa israeliano non ha risposto alla richiesta di commento di Rolling Stone.

Cinque attivisti ebrei americani del CJNV hanno affermato di aver risposto all’attacco e di averlo visto. Parlando con il Guardian, hanno affermato che i coloni israeliani hanno inseguito Ballal nella sua casa e lo hanno consegnato ai militari. Hanno detto che all’interno dell’abitazione di Ballal hanno trovato del sangue sul pavimento e un membro della famiglia ha detto che è stato colpito alla testa. “I coloni hanno distrutto la sua auto con delle pietre e hanno tagliato uno degli pneumatici”, ha aggiunto un testimone. “Tutti i finestrini e i parabrezza erano rotti”.

Ballal ha co-diretto No Other Land, una coproduzione palestinese-israeliana, con Abraham, Adra e Rachel Shore. Realizzato tra il 2019 e il 2023, il film documenta il trattamento violento da parte di Israele dei palestinesi in Cisgiordania, con un’attenzione particolare a Masafer Yatta, dove vivono sia Adra che Ballal. Se il film ha avuto difficoltà a trovare distribuzione negli Stati Uniti, ha però conquistato la critica e vinto il premio come miglior documentario agli Academy Award del 2025.

Da Rolling Stone US