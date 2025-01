È morto Peter Yarrow di Peter, Paul and Mary

È morto Peter Yarrow, figura di spicco del folk revival americano degli anni ’60 col trio Peter, Paul and Mary, ma anche condannato per molestie su una quattordicenne e poi graziato. L’uomo, 86 anni, è morto a causa di un cancro alla vescica scoperto anni fa.

Il trio composto con Noel Paul Stookey e Mary Travers rappresenta il lato pop della scena folk del Greenwich Village. I tre hanno vinto cinque Grammy, piazzato due album al numero uno della classifica americana e dieci singoli nella top 10, tra cui le versioni di If I Had a Hammer di Pete Seeger e Lee Hays, di Blowin’ in the Wind di Bob Dylan e di Leaving on a Jet Plane di John Denver.

Nato il 31 maggio 1938, Yarrow si è laureato in psicologia alla Cornell, dove ha insegnato folk. «È stato allora che ho toccato con mano il potere trasformazionale della musica folk», ha detto una decina d’anni fa. «Vivevamo in un Paese arretrato e i campus della Ivy League non facevano certo eccezione. Quel corso ha fatto emergere tutta l’umanità degli studenti. Il mondo stava per cambiare radicalmente e la musica folk stava per diventare una parte importante di tale cambiamento: la colonna sonora».

Incontrato Albert Grossman, manager di Dylan e tra gli organizzatori del Newport Folk Festival, Yarrow ha iniziato a esibirsi dei locali del Greenwich, tra cui il Cafe Wha?. L’idea di mettere in piedi il trio, sorta di versione anni ’60 dei Weavers, è di Grossman, che recluta Travers e Stookey. Secondo Yarrow, i due non ci credevano quanto lui. «Mary non ha mai creduto che saremmo andati avanti più di un anno o giù di lì. E anche per Noel era un impiego temporaneo. Io invece sentivo che stavamo portando avanti una tradizione che si sarebbe rivelata importante per la società. Sentivo che avevamo qualcosa d’importante da condividere con la gente. Per quanto mi riguarda, è stato come quando hai un colpo di fulmine e pensi: sposerò questa persona».

Oltre agli adattamenti di brani altrui, il trio produce anche canzoni originali, la più celebre delle quali è Puff, the Magic Dragon del 1963 basata su una poesia di Leonard Lipton, numero 2 in classifica negli Stati Uniti. Il trio si fa un nome anche nel movimento, esibendosi alla marcia su Washington di Martin Luther King del 1963 («è stato incredibilmente potente, Mary mi disse: Peter, stiamo assistendo a un momento storico»), ma anche a quella da Selma a Montgomery del 1965.

Nelle elezioni presidenziali del 1968 Yarrow ha appoggiato il candidato democratico Eugene McCarthy, di cui ha finito per sposare la nipote Mary Beth McCarthy (hanno avuto due figli e hanno poi divorziato), e ha organizzato vari concerti contro la guerra in Vietnam.

Nel 1970 è stato processato per essersi preso «libertà immorali e improprie» con una 14enne di nome Barbara Winter. La ragazza ha raccontato di essere stata invitata da Yarrow, con la sorella 17enne, nella sua stanza d’hotel. Il cantante le ha accolte sulla porta nudo e ha spinto la 14enne a masturbarlo davanti alla sorella di lei. Nel corso del processo, Yarrow ha detto che Winter era consenziente e il suo avvocato ha definito lei e la sorella «delle groupie». Alla fine, però, il cantante si è dichiarato colpevole ed è stato condannato da uno a tre anni di prigione, con pena sospesa. È stato in carcere per tre mesi e alla fine è stato graziato dal presidente Carter. Ha poi descritto quel periodo come pieno di «errori da parte di performer di sesso maschile e io ero uno di loro. Sono stato beccato. Ho sbagliato. Mi rincresce».

Altre accuse sono seguite, come quella di una donna che è rimasta anonima e che nel 2021 gli ha fatto causa raccontando di essere stata violentata dal folksinger nel 1969 quand’era minorenne. Dopo pochi mesi le parti hanno raggiunto un accordo. Ulteriori accuse mosse da minorenni, ma ignorate sono emerse nello stesso anno in un articolo del Washington Post.

Dopo la separazione avvenuta nel 1970, Peter, Paul and Mary si sono esibiti assieme occasionalmente nel corso del decennio. Yarrow ha pubblicato quattro dischi solisti negli anni ’70, centrando una hit come co-autore nel 1976 con Torn Between Two Lovers cantata da Mary MacGregor. Il trio si è riunito nel 1981 riprendendo a esibirsi e a incidere nuovi album. Dopo la morte di Travers avvenuta nel 2009, i due compagni si sono esibiti con la figlia di Yarrow, Bethany.

«Non voglio minimizzare o giustificare quel che ho fatto, e non ci sono parole per esprimere le mie scuse e il pentimento per il dolore che ho inflitto», ha detto Yarrow ai tempi del #MeToo, quando si è tornati a parlare del suo caso. «Mi impegnerò a tenere fede al mio impegno, a fare tutto il possibile per fare ammenda e a dedicarmi a contribuire a portare giustizia e pace nel mondo».

