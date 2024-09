Taylor Swift sostiene Kamala Harris firmandosi “gattara senza figli”

A meno di un’ora dalla conclusione dello storico dibattito tra la vicepresidente Kamala Harris e l’ex presidente Donald Trump, Taylor Swift ha annunciato che voterà per la candidata democratica Harris.

Con un post su Instagram, Swift scrive anche delle immagini false generate con l’AI che la ritraevano come sostenitrice di Trump: «Di recente sono stata informata che Donald Trump ha pubblicato sul suo sito la mia versione AI che lo sostiene falsamente nella sua corsa presidenziale. Ha fatto emergere le mie paure sull’AI e sui pericoli della diffusione di notizie false. Mi ha portato alla conclusione che devo essere molto trasparente sulle mie intenzioni di voto. Il modo più semplice per combattere la disinformazione è con la verità».

«Voterò per Kamala Harris e Tim Walz alle elezioni presidenziali del 2024. Voterò per Kamala Harris perché combatte per i diritti e le cause che ritengo abbiano bisogno di una guerriera che le sostenga», continua Swift. «Penso che sia una leader dotata e dalla mano ferma e credo che potremmo realizzare molto di più in questo Paese se fossimo guidati dalla calma e non dal caos. Sono stata incoraggiata e colpita dal fatto che abbia scelto Tim Walz. Da decenni difende i diritti LGBTQ+, la fecondazione in vitro e i diritti delle donne».

Scrive ancora la cantante: «Ho fatto le mie ricerche e ho fatto la mia scelta. La tua ricerca è tutta tua e la scelta è tua. Voglio anche dire, soprattutto a chi vota per la prima volta: ricorda che per votare devi essere registrato! Trovo anche che sia molto più facile votare in anticipo. Nella mia storia inserirò il link dove registrarsi e le informazioni per il voto anticipato».

La vincitrice di 14 Grammy ha firmato il suo post come Taylor Swift e «gattara senza figli», un riferimento alle dichiarazioni di JD Vance, il candidato di Trump alla vicepresidenza che ha chiamato «childless cat ladies» Kamala Harris, Alexandria Ocasio-Cortez e altre esponenti democratiche. Parlando nel 2021 con Tucker Carlson di Fox News Vance aveva detto che i democratici stavano promuovendo un programma anti-famiglia guidato da «un gruppo di gattare senza figli infelici per le loro vite e per le scelte che hanno fatto e che quindi vogliono rendere infelice anche il resto del Paese».

Nel 2020, Swift aveva pubblicamente sostenuto Biden e Harris.