Sorpresa: in ‘Joker: Folie à Deux’ c’è una traccia cantata da Nick Cave

Oggi è uscita la colonna sonora ufficiale Joker: Folie à Deux e c’è una sorpresa. O meglio, chi ha già visto il film probabilmente si è chiesto: “Ma in questo punto canta Joaquin Phoenix?”. Parliamo del medley di Slap That Bass | Get Happy | What the World Needs Now Is Love e la risposta è “no”. Ora la tracklist del disco svela che, oltre a Phoenix e Lady Gaga, c’è un’altra voce: quella di Nick Cave. I rumors su un suo coinvolgimento nel progetto avevano iniziato a rincorrersi online qualche giorno fa e oggi è arrivata la conferma.

La soundtrack include i brani presenti nel film e interpretati dai due attori. Ci sono le cover di classici americani come For Once In My Life, If My Friends Could See Me Now, That’s Entertainment, That’s Life, When You’re Smiling (The Whole World Smiles With You) oltre al brano originale Folie à Deux, scritto, prodotto e cantato da Lady Gaga.

Il medley di Cave comprende Slap That Bass, composta da George Gershwin per Voglio danzare con te (1937), il settimo musical della coppia Fred Astaire-Ginger Rogers; Get Happy, tra i pezzi-simbolo di Judy Garland, che lo cantò per la prima volta nel film L’allegra fattoria (1950) e poi in tutti i suoi concerti (e presente anche in Harlequin di Gaga, ci arriviamo) ; What the World Needs Now Is Love, il classico di Burt Bacharach e reso celebre nel 1965 dalla voce di Jackie DeShannon.

Nick Cave - Slap That Bass|Get Happy|What The World Needs Now Is Love(Music From The Motion Picture)

La colonna sonora (prodotta da Phoenix e Gaga, con la produzione esecutiva del producer musicale Jason Ruder, Phillips, Joaquin Phoenix e dei supervisori musicali Randall Poster e George Drakoulias) è il terzo disco in uscita che ha a che fare con il film: prima è infatti arrivato lo score del premio Oscar Hildur Guðnadóttir e poi Harlequin, il companion album di Lady Gaga.

Ecco la tracklist di Joker: Folie à Deux, che comprende tutti gli assoli e i duetti di Phoenix e Gaga:

1. Slap That Bass | Get Happy | What the World Needs Now Is Love – Nick Cave (3:16)

2. For Once in My Life – Joaquin Phoenix (2:49)

3. If My Friends Could See Me Now – Lady Gaga & Joaquin Phoenix (3:12)

4. Folie à Deux – Lady Gaga (1:44)

5. Bewitched – Joaquin Phoenix & Lady Gaga (2:59)

6. That’s Entertainment – Lady Gaga (1:41)

7. When You’re Smiling (The Whole World Smiles With You) – Joaquin Phoenix (1:46)

8. To Love Somebody – Joaquin Phoenix & Lady Gaga (1:50)

9. (They Long to Be) Close to You – Lady Gaga & Joaquin Phoenix (2:49)

10. The Joker – Joaquin Phoenix (3:41)

11. Gonna Build a Mountain – Lady Gaga & Joaquin Phoenix (3:18)

12. I’ve Got the World on a String – Lady Gaga (2:06)

13. If You Go Away – Joaquin Phoenix (3:19)

14. Gonna Build a Mountain (Reprise) – Joaquin Phoenix (1:53)

15. That’s Life – Lady Gaga (3:03)

16. True Love Will Find You in the End – Joaquin Phoenix (2:02)