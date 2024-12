Quando Lady Gaga ha fatto la comparsa nel video di ‘Stiff Upper Lip’ degli AC/DC

Ricordate il video di Stiff Upper Lip degli AC/DC? Era la title track dell’album del 2000, il primo della band australiana da Ballbreaker del 1995.

Nel video diretto da Andy Morahan c’era Lady Gaga. Non era ovviamente una popstar, il suo primo album è del 2008, ma una semplice comparsa, una delle persone che si scatenano ascoltando la band che suona per strada.

È un fatto noto, che Gaga ha ricordato nella puntata speciale di A Carpool Karaoke Christmas su Apple TV con Zane Lowe a cui hanno partecipato anche Chappell Roan e Dua Lipa.

«Avevo 17 anni» ha ricordato Gaga durante lo speciale dove è apparso a sorpresa proprio Brian Johnson degli AC/DC col quale ha cantato in auto Highway to Hell «e facevo headbanging. M’hanno detto: non farlo, vogliamo che sia un video moderno».

Ecco il video dove Gaga appare fugacemente (ad esempio al minuto 2:25):