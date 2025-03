Guarda Dua Lipa esibirsi in una cover di ‘Highway to Hell’ degli AC/DC

Ieri sera durante una data del tour di Radical Optimism a Melbourne, in Australia, Dua Lipa ha eseguito una cover degli AC/DC. La popstar ha infatti voluto omaggiare la band di casa con una sua versione di Highway to Hell.

Il concerto alla Rod Laver Arena è stato il primo delle otto date che la cantante terrà in Australia. Il tour continuerà in Nuova Zelanda per poi arrivare in Europa dove si esibirà in Italia, a Milano, il 7 giugno all’Ippodromo La Maura all’interno della rassegna I-Days.

Guarda la cover: