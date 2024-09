Ornella Vanoni: ascolta ‘Ti voglio’ con Elodie e Ditonellapiaga

Ornella Vanoni sta per pubblicare il suo nuovo disco, Diverse, in uscita venerdì 18 ottobre. Un album che conterrà una nuova versione di alcuni dei suoi più grandi successi registrati ad hoc per l’occasione. Tra le tracce non poteva non esserci Ti voglio, suo successo pubblicato nel 1977 che ora rivive in una nuova versione cantata insieme a Elodie e a Ditonellapiaga.

«Ti voglio è uno dei miei brani preferiti di Ornella, infatti l’anno scorso lo suonavamo durante il mio tour. Sono contenta di aver lavorato a questa nuova versione proprio insieme a lei e a Margherita, che non conoscevo personalmente ma con cui ci siamo divertite molto. Oltre che essere un’amica, Ornella è tra le più grandi interpreti della musica leggera italiana, ogni possibilità di confronto con lei è sempre fonte di interessanti spunti artistici. È una leggenda.» – racconta Elodie.

«Avere la possibilità di cantare con Ornella è uno dei regali più belli che la vita mi potesse fare. Essere in sua compagnia e ascoltare i suoi racconti, potrei farlo per ore rimanendo sempre più ammaliata e divertita. Ti voglio è uno dei miei pezzi preferiti ed “Io fuori” un disco che mi ha segnata profondamente come cantautrice. Sono onorata dell’occasione che mi è stata concessa e poterla condividere con un’artista speciale come Elodie la rende ancora più unica» – aggiunge Ditonellapiaga.

Scritta dai New Trolls con Bardotti, Ti voglio uscì in quello che è considerato il periodo sexy di Ornella, Quello in cui posò anche per la copertina di Playboy. Il brano, incluso nel disco Io fuori, è inoltre parte della colonna sonora di Avere vent’anni, film del 1978 diretto da Fernando Di Leo.

Potete ascoltare qui la nuova versione:

Ornella Vanoni - Ti voglio (con Elodie e Ditonellapiaga) - Official Audio

L’album Diverse conterrà nuove versioni di: Perduto, Io so che ti amerò, Arcobaleno, Musica Musica, Occhi negli occhi, Io che amo solo te, Per un’amica, Ricetta di donna, Una bellissima ragazza, Vai Valentina e Dettagli.

Sant’Allegria (Jack Sani Remix) e Ti voglio (con Elodie e Ditonellapiaga) saranno presenti nella versione deluxe.