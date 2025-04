Anche Elodie, Giorgia, Ghali e Achille Lauro nel cast del Primo Maggio

Saranno 44 le performance sul palco del concertone del Primo Maggio 2025 in Piazza San Giovanni in Laterano a Roma. Secondo il direttore artistico Massimo Bonelli, rappresentano «la nuova ondata di musica d’autore italiana nelle sue varie tipologie». Lo slogan di quest’anno è “Uniti per un lavoro sicuro”.

Alcuni erano stati annunciati, altri sono stati svelati durante la conferenza stampa di questa mattina. Eccoli: Achille Lauro, Alfa, Andrea Cerrato, Anna and Vulkan, Anna Carol, Anna Castiglia, Arisa, Bambole di Pezza, Brunori Sas, Carl Brave, Centomilacarie, Dente, Ele A, Elodie, Eugenio in Via di Gioia, Federica Abbate, Franco126, Fulminacci, Gabry Ponte, Gaia, Gazzelle, Ghali, Giglio, Giorgia, Giorgio Poi, Giulia Mei, i Benvegnù, Il Mago del Gelato, Joan Thiele, Legno & Gio Evan, Leo Gassmann, Luchè, Lucio Corsi, Mimi, Mondo Marcio, Orchestraccia ft. Mundial, Patagarri, Pierdavide Carone, Rocco Hunt, Senhit, Serena Brancale, Shablo con special guests, The Kolors, Tredici Pietro.

Il concertone sarà condotto da Noemi, Ermal Meta e BigMama, con la partecipazione di Vincenzo Schettini. Il concerto sarà trasmesso spezzato in quattro parti su Rai 3 con i seguenti orari: dalle 15.15 alle 16.30 anteprima del concerto, dalle ore 16.30 alle 19 la prima parte, dalle 20 alle 21 la seconda parte, dalle 21.05 alle 24.15 al terza parte. Lo si potrà seguire anche su RaiPlay e Radio 2.

Prima della messa in onda si esibiranno otto giovani: Cyrus, Cosmonauti Borghesi, Joao Ratini, SOS – Save Our Souls, Vincenzo Capua e i tre vincitori del contest 1MNEXT, ovvero Cordio, Dinìche e Fellow.