Quando Ornella Vanoni ha detto a Giorgia: «Ma perché urli sempre?»

Ospite della trasmissione di Fabio Fazio Che tempo che fa, Giorgia ha raccontato un aneddoto che riguarda Ornella Vanoni, quando le due si sono esibite assieme in un concerto diretto da Peppe Vessicchio.

«Ci alternavamo, ognuna cantava le sue cose e poi insieme. A un certo punto canto una canzone di Aretha Franklin con una grande escursione vocale. Insomma, spingevo. Finisco, applauso. Lei era seduta lì e fa (la imita, ndr): “Ma perché urli sempre? Ma quanto urli?! Ma non c’è bisogno di urlare così”. La amo, è unica, e aveva anche un po’ ragione».

La scorsa settimana, ospite a Radio Rai, Mogol ha detto che offrirebbe volentieri un corso a Giorgia perché «ha una voce fantastica, ma canta come si cantava trent’anni fa, usa troppo la voce». Fazio e Giorgia hanno fatto riferimento indirettamente e in modo garbato e ironico alla critica. Giorgia ha detto durante l’intervista «dove si firma perché la voce resti la stessa dopo 30 anni?» e ha poi fatto una battuta su un eventuale nuovo incontro col presentatore fra 30 anni: «E tu mi dirai che canto come 60 anni fa».

Giorgia ha ribadito che il nuovo album uscirà nel corso dell’anno, ma non ha ancora avuto il tempo di lavorarci («Una settimana fa stavo a Sanremo, sono passata a casa per fare le lavatrici») e che è disposta a condurre di nuovo X Factor, «ma ancora non mi hanno chiamato».