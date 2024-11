Noel Gallagher ha creato una versione ambient di Champagne Supernova degli Oasis lunga sei ore. Accompagnerà un ritratto del musicista facente parte della mostra Legends che sarà inaugurata alla National Portrait Gallery di Londra il 29 novembre.

Si tratta di una serie di 100 ritratti fotografici scattati da Zoë Law, dal calciatore Bobby Charlton all’attore Orlando Bloom, da Sienna Miller (in posa con la Epiphone usata da Noel proprio per scrivere Champagne Supernova) a Kim Cattrall.

«Sono entusiasta e onorato che il mio ritratto sia entrato a far parte della collezione permanente della National Portrait Gallery», dice Gallagher in un comunicato stampa. «Il pensiero che il ritratto di un brontolone di mezza età, che onestamente odia farsi fotografare, sia esposto in modo permanente per far sì che le generazioni future possano ammirarlo è decisamente speciale».

Nel video della National Portrait Gallery che accompagna l’annuncio, Gallagher parla dell’importanza di non pensare troppo sulle cose. «Cerco di insegnare ai miei figli a fare un passo indietro e vedere i problemi per quello che sono. Nessun problema è insormontabile».

Qui sotto il ritratto di Gallagher di Zoë Law. Sotto, Sienna Miller.

