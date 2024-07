Josh Homme deve essere operato d’urgenza. I Queens of the Stone Age cancellano altri nove concerti in Europa dopo quello all’AMA Music Fest previsto e poi annullato il 5 luglio scorso.

«I Queens sono dispiaciuti di non poter suonare per voi. Ci scusiamo per l’inconveniente e condividiamo la vostra frustrazione e delusione», scrive la band nel messaggio social in cui annuncia la cancellazione di nove concerti previsti in Europa dal 10 al 27 luglio.

«I Queens of the Stone Age sono spiacenti di annunciare che Josh Homme deve tornare negli Stati Uniti immediatamente per un’operazione d’urgenza. È stato fatto di tutto per continuare a suonare, ma farlo non è più possibile».

Dopo il concerto annullato il 5 luglio, con coda di polemiche sui social da parte di chi pensava che lo show non fosse stato cancellato per motivi di salute, Homme è riuscito a fare il concerto all’Ippodromo San Siro di Milano, uscendo (come abbiamo scritto nel nostro report) visibilmente provato. Non è stata resa nota la causa precisa della cancellazione, si parla però (lo ha fatto ad esempio il Corriere della Sera) di una ernia inguinale del cantante e chitarrista, apparso a tratto sofferente e non al 100% della forma.

Il primo concerto dopo quelli annullati è previsto l’8 agosto a Göteborg, in Svezia. Il tour europeo finirà il 21 agosto, quello americano inizierà il 27 settembre.