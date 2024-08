Josh Homme deve ricevere «cure mediche essenziali», cancellati tutti i concerti dei Queens of the Stone Age del 2024

Dopo la cancellazione di tutti i concerti europei che i Queens of the Stone Age avrebbero dovuto fare dopo la data del 6 luglio agli iDays di Milano, a causa di problemi di salute di Josh Homme che doveva sottoporti a un’operazione d’urgenza, si sperava che il cantante e chitarrista potesse riprendere l’attività con la band a settembre, in tempo per la leg americana del tour.

E invece è appena arrivata la notizia: «Josh non ha scelta, deve dare la priorità alla salute e ricevere cure mediche essenziali per il resto dell’anno». Con questo messaggio la band ha cominciato su Instagram la cancellazione di tutti i concerti previsti nel 2024 (alcuni verranno recuperati nel 2025).

«Josh e la famiglia dei Queens of the Stone Age vi ringraziano per il supporto e il tempo che siamo riusciti a passare assieme nell’ultimo anno. Speriamo ci vederci tutti quanti di nuovo nel 2025».

Forza, Josh!