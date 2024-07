Josh Homme ha ancora bisogno di cure mediche, cancellati tutti i concerti europei dei Queens of the Stone Age

Josh Homme è ancora in cura negli Stati Uniti e quindi, dopo aver cancellato nove concerti in Europa, i Queens of the Stone Age hanno appena comunicato di avere annullato anche tutti gli altri concerti previsti nel nostro continente.

Com’è noto, dopo aver annullato last minute la partecipazione all’AMA Festival del 5 luglio, Homme era riuscito a fare il concerto del giorno dopo agli iDays di Milano.

Pochi giorni dopo il messaggio della cancellazione dei concerti previsti dal 10 al 27 luglio a causa, ha scritto il Corriere della Sera, di una ernia inguinale: «I Queens of the Stone Age sono spiacenti di annunciare che Josh Homme deve tornare negli Stati Uniti immediatamente per un’operazione d’urgenza. È stato fatto di tutto per continuare a suonare, ma farlo non è più possibile».

Il messaggio ha messo definitivamente a tacere i complottisti che pensavano che Homme avesse cancellato lo show all’AMA non a causa di un problema di salute ma semplicemente dopo aver fatto bisboccia o per una forma di noncuranza nei confronti del pubblico italiano (sì, si è letto di tutto).

Il progetto era rimettersi in sesto e tornare in Europa per riprendere il tour. Ora è arrivato un nuovo messaggio in cui si annuncia la cancellazione di tutti i rimanenti show previsti nei festival europei dall’8 al 21 agosto. «A causa delle cure mediche che devono continuare, i dottori hanno ordinato a Josh Homme di restare sotto la loro cura negli Stati Uniti». E ancora: «La famiglia di Homme e i Queens of the Stone Age ringraziano per i tanti auguri ricevuti e per la comprensione».

Il tour americano dovrebbe iniziare il 27 settembre.