Queens of the Stone Age, cancellato il concerto di stasera in Italia

«I Queens Of The Stone Age sono spiacenti di annunciare che non saranno in grado di esibirsi questa sera all’AMA Festival a causa di problemi di salute».

Con questo messaggio la band di Joshua Homme ha annullato lo show di stasera previsto al festival a Villa Cà Cornaro, a Romano D’Ezzelino (VI). Seguiranno informazioni sui rimborsi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da QOTSA (@queensofthestoneage)

Ieri sera la band si è esibita a Roma, vedi video qui sotto. Domani, sabato 6 luglio, i Queens dovrebbero esibirsi all’I-Days di Milano. Non ci sono per ora brutte notizie sulla data milanese.