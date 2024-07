I Queens of the Stone Age potrebbero essere i primi a suonare nelle catacombe di Parigi

Diciotto anni: questo il tempo che Josh Homme, frontman dei Queens of the Stone Age, avrebbe passato a cercare di convincere le autorità francesi a permettere alla sua band di suonare nelle catacombe di Parigi, circa venti metri al di sotto del livello del suolo della capitale francese e aperte al pubblico fin dal 1809.

Risultato? Ce l’avrebbe fatta, almeno secondo quanto Homme ha dichiarato durante una conferenza stampa in occasione di Hellfest 2024, tradizionale appuntamento estivo della comunità rock e metal che si tiene a Clisson in Francia. La notizia è stata riportata per primi da Rock Wheels, testata indipendente spagnola che si occupa di musica rock e affini.

Queen of the stone age press conference at Hellfest 2024

L’occasione sarebbe storica: nessun altro ha infatti mai avuto la possibilità di tenere un concerto in questa “venue”. Durante la conferenza, Homme ha menzionato brevemente che il live sarebbe programmato per questa settimana. Secondo Consequence of Sound, un rappresentante della band avrebbe confermato quanto dichiarato da Homme, senza però fornire ulteriori dettagli sull’organizzazione del tutto.