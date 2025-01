I Queens of the Stone Age tornano a suonare in Italia

I Queens of the Stone Age torneranno a suonare in Italia. La band si esibirà all’AMA Music Festival, dove l’anno scorso non è riuscita a farlo a casa dei problemi di salute di Josh Homme, e al Pistoia Blues.

I Queens saranno il 15 luglio 2025 in Piazza Duomo a Pistoia e il 16 luglio all’AMA di Romano D’Ezzellino (VI). Dovevano esibirsi al festival il 5 luglio 2024. La data è stata annullata e Homme è riuscito a fare un altro solo concerto, il giorno dopo all’Ippodromo San Siro di Milano, prima di cancellare il resto del tour europeo.

Ad aprire per loro il prossimo 16 luglio saranno Kills e Amazons. Questi ultimi sono confermati anche il 15 a Pistoia. Per quanto riguarda l’AMA, la data del 16, unitamente a quella del 15 dei Black Keys, è una preview del festival che si terrà dal 20 al 24 agosto (calendario da definire), con una data extra il 28 agosto dei Franz Ferdinand.

La pre-sale MyLiveNation dei due concerti dei Queens partirà dopodomani, mercoledì 22 gennaio, alle ore 10. La vendita generale prenderà il via venerdì 24 sempre alle 10.