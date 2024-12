Guarda Mariah Carey firmare un seno a Rihanna

«Wow, questo è iconico». È questo il commento fatto da Rihanna mentre Mariah Carey le firmava un seno con un pennarello rosso. Ma facciamo un passo indietro.

Natale significa Mariah Carey, questo oramai lo sappiamo. Dopo una serie di date annullate a causa dell’influenza, Mariah ha fatto il ritorno sul palco ieri sera al Barclays Center di Brooklyn dove tra il pubblico – tra le varie celebrity – c’era Rihanna.

Mariah è così scesa sotto palco dove è stata accompagnata fin da Rihanna che le ha chiesto un autografo sul seno. Mentre Mariah, un po’ in imbarazzo, stava decidendo cosa scriverle, Rihanna le ha sfilato il microfono e gridato a tutta l’arena: «Mariah Carey sta firmandomi un seno». Ad autografo completato Rihanna ha mostrato il seno in camera e urlato: «Guardate che bomba».

Rihanna had her boob signed by Mariah Carey at her concert last night:

“Mariah Carey is signing my t*t y’all.” pic.twitter.com/PiMDlWzGBO

— Pop Base (@PopBase) December 18, 2024