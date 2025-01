Ieri Rihanna era in tribunale per sostenere A$AP Rocky, accusato di aggressione a mano armata

Fotografi e reporter aspettavano il suo arrivo fuori dall’aula, lei ha usato un ascensore di servizio ed era già dentro in attesa dell’udienza. Ieri Rihanna è apparsa in un tribunale di Los Angeles per sostenere il rapper, partner e padre di due suoi figli A$AP Rocky, accusato di aggressione a mano armata.

Seduta tra la madre e la sorella di Rocky, e circondata da guardie del corpo, Rihanna ha assistito alla seconda udienza relativa a fatti che risalgono a più di tre anni fa. Era il 6 novembre 2021. La presunta vittima, Terell Ephron in arte A$AP Relli, accusa Rocky (il cui vero nome è Rakim Mayers) di avere estratto un’arma semiautomatica e di avere esploso alcuni colpi dopo un litigio tra i due in una strada di Hollywood, California.

Il litigio sarebbe stato scatenato da un commento di A$AP Rocky, secondo il quale Ephron sarebbe «mad emotional». Ephron sapeva che Rocky era armato. Dopo un primo alterco in cui Rocky ha mostrato l’arma, l’arrivo di alcuni passanti ha spinto il rapper ad andarsene. Ephron lo ha seguito dietro l’angolo.

«Vedo Rocky che si gira. Punta l’arma verso il basso ed esplode il primo colpo», che ne avrebbe sfiorato la mano sinistra. A quel punto, Ephron avrebbe chiamato un altro membro del collettivo A$AP Mob per farsi aiutare, ovvero A$AP Illz (Illijah Ulanger).

L’arma, una 9 millimetri semiautomatica, non è mai stata trovata. A$AP Rocky dice che si trattava di una pistola da starter e che quindi non avrebbe sparato proiettili “veri”. L’aveva presa dal set di un video girato nel 2021 con Rihanna e la teneva con sé per scoraggiare eventuali aggressioni. Il rapper ammette di aver sparato due colpi di avvertimento, ma solo per interrompere una rissa tra Ulanger e Ephron. Quest’ultimo afferma di essere andato in hotel e di essere tornato sul luogo della sparatoria per raccogliere i due bossoli da 9mm e consegnarli alla polizia il giorno dopo. Secondo l’avvocato di Rocky, il giorno stesso dei fatti sette agenti avevano cercato i bossoli senza trovarli.

Ephron afferma di avere subito ritorsioni per avere denunciato A$AP Rocky. Sarebbe stato minacciato di morte e la sua agenzia di management, la Shut Eye Entertainment, avrebbe perso molti clienti.

Durante l’udienza sono state mostrate sequenze dei fatti catturate da varie camere di sorveglianza. Si vede A$AP Rocky con un’arma, si ascolta il botto dei due colpi, non si vede il tipico lampo dello sparo uscire dalla pistola. Sono stati mostrati anche messaggi inviati da Ephron a Rockyin cui lo accusa di avere cercato di ucciderlo e le risposte di Rocky: «Di che cazzo stai parlando?», «Perché vai in giro a dire che ti ho sparato?», «Vuoi estorcermi dei soldi».

A$AP Rocky era stato fermato per i fatti ad aprile 2022. Per il suo avvocato, il caso non esiste e Ephron mira solo ai soldi di Rocky, che in caso di condanna rischia fino a 24 anni di carcere.